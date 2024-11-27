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23:40, 27 ноября 2024Мир

Медведев рассказал о «подарке» Байдена Трампу

Медведев: Байден хочет оставить Трампу тяжелое наследство по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tierney L. Cross / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден хочет оставить Дональду Трампу «подарок» в виде максимально тяжелого наследства по Украине. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Здесь несколько целей. Цель номер один — оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине. Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что администрация Байдена содействует эскалации украинского конфликта, поскольку «ничего другого преследовать уже не может».

Ранее Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По его словам, новый спецпосланник сможет «сделать мир снова безопасным».

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