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14:48, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Милонов предложил проверить всех россиян на наркотики

Депутат Виталий Милонов: необходима тотальная проверка россиян на наркотики
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / Globallookpress.com

Всех россиян необходимо проверить на наркотики, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Предложение он озвучил в беседе с «Газетой.Ru», комментируя расследование «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума» о захлестнувшей Россию эпидемии употребления мефедрона.

«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики. Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде, — без теста на наркотики, никуда не пускать», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что мефедрон действительно можно считать одним из самых опасных наркотиков, уточнив, что есть и другие запрещенные вещества из класса эйфоретиков. Он напомнил, что российское законодательство предусматривает жесткое наказание за распространение наркотиков. Депутат добавил, что, если бы он не был православным человеком, он бы предложил ввести смертную казнь за организацию сбыта наркотиков.

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«Мне кажется, очень мало реализации по организаторам, по тем, кто стоит во главе этих цепочек. Хотелось бы, чтобы наши полицейские, которые занимаются наркотиками, работали больше не только по закладчикам, но и по изготовителям и организаторам. Хотя понятно, что выгодно этих лохов [закладчиков] ловить. К сожалению, я думаю, что любой серьезный профессионал прекрасно знает, где, кто и как этим вопросом занимается», — констатировал Милонов.

27 ноября «Лента.ру» выпустила масштабное расследование про эпидемию мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума». «Лента.ру» поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, а также как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема.

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