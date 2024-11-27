Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

Многодетный отец из Березовского скрыл отправку на СВО и был смертельно ранен

Многодетный отец из города Березовский Свердловской области Андрей Газеев скрыл от семьи отправку на специальную военную операцию (СВО) и был смертельно ранен. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

По данным издания, 49-летний мужчина до последнего утаивал от близких свое решение, боясь, что они будут против.

Мэр Березовского Евгений Писцов отметил, что военный попал под обстрел на территории Селидово в Донецкой народной республике. У него остались жена и три дочери.

Похороны бойца пройдут 28 ноября, уточнил мэр Березовского.

Ранее многодетный отец из Курской области рассказал об охоте дронов Вооруженных сил Украины за машиной с детьми при их эвакуации.

Семья этого мужчины состоит из 22 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей. В день вторжения украинских войск в Курскую область некоторые члены семьи находились в селе Сафоновка под Курском, другие отдыхали в Анапе.