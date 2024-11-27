Музыканты выпустили трек в поддержку расследования «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума»

Группа КРИМИ КРАЙ выпустила трек «Чума 2.0», посвященный опасности мефедрона

Российская музыкальная группа КРИМИ КРАЙ высказались об опасности мефедрона, выпустив трек «Чума 2.0», приуроченную к выходу масштабного расследования «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума».

«Жужжащие, как мухи над трупами, синты, погребальные басы и откровенная лирика погружают слушателя в атмосферу безысходности, до боли знакомой каждому, кто хоть раз имел дело с чумой нашего времени, пожирающей все живое на своем пути. Терял родных и друзей, терял человеческий облик, терял себя», — говорят основатели и фронтмены КРИМИ КРАЙ Антон Болотов и Сергей Фатеев.

Общую траурную картину дополняет обложка сингла, над которой работал популярный художник Алексей Бузунов. Эта композиция доступна на шести площадках, включая самые популярные среди россиян.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/33981245/track/132844013'>Чума 2.0</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12999867'>КРИМИ КРАЙ</a> на Яндекс Музыке

КРИМИ КРАЙ — молодой российский коллектив, выступающий в стиле легкая рок-альтернатива с примесями панка, трэпа, эмо-хардкора и EDM-элементами. За три года существования коллектив выпустил более 30 треков.

«Русская мефедроновая чума» — большое расследование «Ленты.ру», посвященное развитию даркнета, претерпевшего в последние годы кардинальные изменения, которые привели к повсеместному распространению мефедрона. Проект рассказывает, как страна превратилась в тестовый полигон для нового опасного наркотика, практически не изученного современной наукой, и как в этом смертельном эксперименте участвуют миллионы россиян.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/mr.korova/playlists/1000'>РМЧ</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/mr.korova'>mr.korova</a> на Яндекс Музыке

Музыкальное сопровождение проекта написал музыкант FOREVERT. Специально для проекта он выпустил 11 композиций, которые погружают в его атмосферу. Три трека доступны на лендинге проекта. А с полным трек-листом можно ознакомиться в «Яндекс.Музыке».

