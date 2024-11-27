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18:48, 27 ноября 2024Путешествия

Мужчина пропитал одежду метамфетамином и попытался пронести ее в самолет

В США мужчина попытался пронести в самолет пропитанную метамфетамином одежду
Алина Черненко

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина пропитал метамфетамином комбинезон в виде коровы и другую одежду и попытался пронести ее в самолет. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

По данным источника, 31-летний житель Калифорнии Радж Матару спрятал пропитанные наркотиком ткани в чемодан. Уточняется, что пассажир собирался улететь из Лос-Анджелеса в Сидней, Австралия.

На досмотре багажа таможенники заподозрили неладное и вскрыли чемодан Матару для более детального изучения. В нем они обнаружили более дюжины предметов одежды, покрытых белым налетом. Тесты показали, что их пропитали раствором метамфетамина и оставили сушиться — в тканях было спрятано более одного килограмма наркотика.

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«Наркоторговцы постоянно изобретают креативные способы контрабанды в погоне за незаконной прибылью», — заявил прокурор США Мартин Эстрада.

В марте другой пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин и попался таможенникам в международном аэропорту Сиднея. Мужчина решил провезти наркотики в бутылках из-под вина, а также в пакетах с солью для ванн и травяным чаем.

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