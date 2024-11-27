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09:37, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об уничтожении долотного завода

«Страна.ua»: в результате атаки уничтожен долотный завод в Львовской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

В результате недавней атаки уничтожен долотный завод в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, передает издание «Страна.ua».

Он отметил, что обстрелы долотного завода в Дрогобыче привели к полному уничтожению производственных мощностей. Власюк не уточнил, когда именно эти обстрелы произошли. Завод производил долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин и был одним из крупнейших предприятий в СССР на которых производились долота.

Ранее стало известно о поражении аэродрома во Львовской области. Подробностей не приводилось.

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