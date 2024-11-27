Российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике

Взятый в плен британский наемник занимался корректировкой действий ВСУ

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье, занимался корректировкой действий солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах, пишет ТАСС.

По его словам, иностранный наемник инструктировал и наводил бойцов ВСУ.

«У них (у ВСУ — прим. «Ленты.ру») всегда работают с ними беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые разведывают, смотрят, где мы, что мы, как мы», — объяснил российский военный.

Бах подчеркнул, что попавший в плен британец рассказал: ВСУ не ожидали настолько внезапной атаки морпехов на свои позиции.

Ранее сообщалось, что в Курской области поймали британского наемника.