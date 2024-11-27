Назван самый дорогой Дед Мороз российской эстрады

Mash: Киркоров готов выступить в костюме Деда Мороза за 12 миллионов рублей

Российский певец Филипп Киркоров готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, за такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей, тогда как обычное выступление артиста стоит 10 миллионов рублей. В гримерке Киркоров ожидает увидеть шесть банок кока-колы с сахаром и без, виноград, яблоки и нарезки, окна должны быть зашторены. «Что важно: команда службы безопасности и даже участие правоохранителей», — говорится в сообщении.

Ранее Филипп Киркоров признался, что родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной.