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17:02, 24 ноября 2024Культура

Киркоров раскрыл подробности своего появления на свет

Киркоров признался, что родился мертвым и с обмотанной вокруг шеи пуповиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров признался, что родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной. Об этом он рассказал в новом номере журнала Psychologies.

«Вы знаете, что я мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Родители, бабушка, тети, дяди», — отметил он в письме приглашенного главного редактора.

Комментируя тему номера «Семья как главная опора», Киркоров отметил, что ему до сих пор не хватает самого близкого человека — мамы. «И вот остаешься ты после такого детства почти один и начинаешь бежать… Себе говоришь, что за славой, победами, а бежишь просто от себя, от пустоты, от одиночества, в никуда», — добавил он.

Певец подчеркнул, что его родители всегда были для него примером. По его словам, каждый поступок он взвешивает, думая о том, как это оценят его дети и отец.

Ранее Филипп Киркоров ответил хейтерам, которые смеются над его татуировками и называют их ненастоящими. Певец сказал, что не обращает внимания на слова, сказанные в его адрес, и сравнил себя с Человеком-пауком.

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