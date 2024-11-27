Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

Отсидевший 13 лет в тюрьме невиновный немец потребовал 750 тысяч евро у властей

Немец, который провел в тюрьме 13 лет за убийство женщины и оказался невиновным, потребовал дополнительную компенсацию у властей Баварии. Об этом пишет журнал Spiegel.

В 2010 году окружной суд Мюнхена приговорил Манфреда Гендицкого к пожизненному заключению. Присяжные сочли его виновным в смерти женщины, которая жила в доме, где он работал управляющим. По версии обвинения, Гендицкий поссорился с жертвой в ее квартире, ударил ее, а затем с помощью своей сожительницы утопил в ванне.

После заключения Гендицкий много лет боролся за пересмотр дела и утверждал, что обвинения в его адрес — ложные. Спустя время его потребовали оправдать не только адвокаты, но и прокуратура. Под сомнение была поставлена и ответственность Гендицкого, и сам факт преступления. Позже эксперты доказали, что причиной случившегося был несчастный случай, а не чей-то злой умысел.

В 2023 году мужчину освободили, он получил компенсацию в размер 368 тысяч евро (43,7 миллиона рублей), по 75 евро (8,8 тысячи рублей) за каждый из 4916 дней, проведенных в тюрьме. Однако этой осенью освобожденный и его сожительница заявили, что сумма выплаты недостаточна. Гендицкий потребовал еще 750 тысяч евро (89,2 миллиона рублей) в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в США оправдали двух невиновных братьев из города Грин-Бей, приговоренных к пожизненному тюремному заключению, после 24 лет тюрьмы.