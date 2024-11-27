Обвиняемого в коррупции мэра российского города оставили под арестом до 29 декабря

Суд продлил арест мэра Избербаша Исакова по делу о взятке в 3,9 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы продлил арест мэра Избербаша Магомеда Исакова, обвиняемого в получении взятки на сумму 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник останется в СИЗО до 29 декабря. Решение принято по ходатайству следствия.

По данным следствия, в 2019 году Исаков получил незаконное вознаграждение от застройщика, который таким способом пытался избежать отзыва разрешения на строительство дома в Избербаше.

Мэра задержали 1 октября после обысков в городской администрации и дома. На следующий день суд выдал санкцию на арест Исакова.