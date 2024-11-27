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15:26, 27 ноября 2024Ценности

Отцовские костюмы стали модными у женщин

Glamour: отцовские оверсайз-костюмы стали модными у звезд в 2024 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / Legion-media.ru

Брючные оверсайз-костюмы стали трендом у знаменитостей в 2024 году. Об этом сообщает Glamour.

Согласно материалу, такие костюмы, которые в сети прозвали отцовскими, были особенно модными у женщин в 1990-х годах. Сейчас в подобных нарядах начали появляться на публике многие звезды, в том числе супермодель Хейли Бибер, которая отпраздновала день рождения в сером костюме люксового бренда Saint Laurent.

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В то же время коллега Бибер Кендалл Дженнер предпочла оверсайз-костюм черного цвета. В список инфлюэнсеров, последовавших тенденции, оказались также актриса Зои Салдана, певица Нене Черри и телезвезда Ким Кардашьян.

Ранее россиянам назвали признаки безвкусицы в стиле.

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