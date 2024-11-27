Певица Рита Ора отметила день рождения в прозрачном платье красного цвета

Британская певица Рита Ора отметила день рождения в откровенном наряде. Сторис опубликовала ее сестра Елена на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница вышла в свет в красном прозрачном платье и нижнем белье того же цвета. При этом волосы знаменитость распустила и уложила волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Образ завершала алая помада на губах.

В июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.