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09:06, 27 ноября 2024Ценности

Певица Рита Ора отметила день рождения в прозрачном платье

Певица Рита Ора отметила день рождения в прозрачном платье красного цвета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elenaora

Британская певица Рита Ора отметила день рождения в откровенном наряде. Сторис опубликовала ее сестра Елена на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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7 мая 2019

34-летняя исполнительница вышла в свет в красном прозрачном платье и нижнем белье того же цвета. При этом волосы знаменитость распустила и уложила волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Образ завершала алая помада на губах.

В июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.

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