План Украины описали фразой «сидим ровно и ждем января»

«УП»: Киев ждет вступления Трампа на пост президента для переговоров с Москвой

В Киеве сообщили, что ждут вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года. Соответствующее заявление сделали в команде президента Украины Владимира Зеленского, передает «Украинская Правда».

По словам собеседника издания, Киев не может начать мирные переговоры с Москвой без участия Вашингтона.

«Мы с новой администрацией Трампа можем не нравиться друг другу, но сама Украина россиян за стол [переговоров] не усадит. У нас нечем их пугать и [нет того], чем на них можно так нажать, чтобы они должны были дать заднюю. Без Трампа здесь ничего не получится. Поэтому сидим ровно (...) и ждем января», — объяснил источник из команды украинского лидера.

В Киеве также рассказали о главной проблеме, связанной с избранием Дональда Трампа президентом США. По словам неназванного украинского дипломата, она заключается в непредсказуемости американского политика.