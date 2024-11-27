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12:29, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о непредсказуемости Трампа

«УП»: главной проблемой Киева является непредсказуемость Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Главной проблемой Киева, связанной с избранием президентом США Дональда Трампа, является непредсказуемость республиканца. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на слова неназванного украинского дипломата.

По словам собеседника «УП», несмотря на критику действующего президента США Джо Байдена со стороны украинских властей, он был прогнозируем. Дипломат также отметил, что президент от Демократической партии вел себя как ребенок холодной войны и имел четкие ориентиры, такие как «незыблемость границ» и «поддержка людей с общими взглядами».

«А Трамп какой? Никто не знает, и это главная проблема», — сказал источник издания.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях Европы продолжать поддержку Киева после прекращения или снижения помощи от США, связанных с победой Трампа на выборах президента. По его словам, странам ЕС придется либо смириться с тем, что им придется нести большую долю ответственности, либо последовать примеру нового американского лидера.

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