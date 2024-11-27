Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 27 ноября 2024Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины усомнился в помощи ЕС после победы Трампа

Politico: экс-глава МИД Кулеба усомнился в помощи ЕС Киеву после победы Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Неизвестно, как Европейский Союз (ЕС) поведет себя в случае прекращения помощи Киеву от США после победы на выборах президента Дональда Трампа. В дальнейшей поддержке Украины Евросоюзом усомнился экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит Politico.

Как отметил бывший министр, он не уверен в том, что Европа решит компенсировать Киеву потерю или сокращение поддержки со стороны США. По его словам, странам ЕС придется либо смириться с тем, что им придется нести большую долю ответственности, либо последовать примеру Трампа.

«Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это даст Украине больше времени. Самое большое неизвестное в этом уравнении — насколько Европа будет готова это сделать», — рассказал Кулеба.

Ранее экс-глава МИД заявил, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения с уступками территорий станет политическим концом для него. По его словам, украинский лидер также не может согласиться с такими условиями из-за конституции страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

      В российском городе перестали ходить автобусы

      Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

      Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

      Боец СВО с инвалидностью пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

      Мясник-мигрант пять месяцев растлевал российскую школьницу и попал под следствие

      Назван последний смартфон Huawei на Android

      В Совфеде предрекли ответ на разрешение Пентагона атаковать Россию ракетами ATACMS

      Полковник ВСУ призвал готовиться к многолетнему продолжению конфликта

      Власти отметили плачевное состояние военных городков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше