Бывший глава МИД Украины усомнился в помощи ЕС после победы Трампа

Politico: экс-глава МИД Кулеба усомнился в помощи ЕС Киеву после победы Трампа

Неизвестно, как Европейский Союз (ЕС) поведет себя в случае прекращения помощи Киеву от США после победы на выборах президента Дональда Трампа. В дальнейшей поддержке Украины Евросоюзом усомнился экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит Politico.

Как отметил бывший министр, он не уверен в том, что Европа решит компенсировать Киеву потерю или сокращение поддержки со стороны США. По его словам, странам ЕС придется либо смириться с тем, что им придется нести большую долю ответственности, либо последовать примеру Трампа.

«Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это даст Украине больше времени. Самое большое неизвестное в этом уравнении — насколько Европа будет готова это сделать», — рассказал Кулеба.

Ранее экс-глава МИД заявил, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения с уступками территорий станет политическим концом для него. По его словам, украинский лидер также не может согласиться с такими условиями из-за конституции страны.