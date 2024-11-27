Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 27 ноября 2024Бывший СССР

Кулеба назвал условие для политического конца Зеленского

Кулеба: соглашение с уступками территорий будет политическим концом Зеленского
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения с уступками территорий станет политическим концом для него. Об этом Politico заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — объяснил экс-глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что западные союзники склоняются к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом с территориальными уступками Украины в пользу России. По словам западных дипломатов, данная идея «перестала быть маргинальной».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром десятками БПЛА и ракетами

      Курс доллара поднялся выше 108 рублей

      Экс-глава МИД Украины назвал самый опасный момент в конфликте с Россией

      В Банке России заявили об обходных схемах дружественных инвесторов

      Началось производство нового «Ведьмака»

      Популярная актриса снялась для журнала в пиджаке на голое тело

      Риск скачка цен на технику из-за курса доллара оценили

      Китай назвал данные о коррупции главы Минобороны «ловлей ветра и погоней за тенью»

      Кулеба назвал условие для политического конца Зеленского

      В российском регионе запретили продавать алкоголь в День Победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше