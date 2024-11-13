Стало известно о согласии Запада с территориальными уступками Украины в пользу России

WP: западные союзники склоняются к территориальным уступкам Украины в пользу РФ

Западные союзники все больше склоняются к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом, предполагающим территориальные уступки Украины в пользу России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет газета The Washington Post.

Как указали изданию бывшие и действующие западные дипломаты, идея уступки Киевом территорий «перестала быть маргинальной». По их словам, будущие переговоры предполагают «территории в обмен на безопасность Украины», но также «потребуют некоторых уступок с обеих сторон».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «слишком радикальным» предложение американских политиков уступить территории России ради урегулирования военного конфликта.