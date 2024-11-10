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14:15, 10 ноября 2024Мир

Назван вероятный представитель Трампа по украинскому вопросу

Стариков: Трамп поручит украинский вопрос вице-президенту Вэнсу
Дмитрий Воронин
Джей-Ди Вэнс

Джей-Ди Вэнс. Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп уполномочит будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса общаться с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, мнение которого приводит РИА Новости.

«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним Востоком», — приводит агентство высказывание эксперта. Он уточнил, что ждать резкого прекращения боевых действий не стоит, но администрация Трампа после инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года, может начать предпринимать политические шаги для снижения уровня эскалации.

Названный вероятным представителем Трампа 40-летний Вэнс ранее не раз заявлял, что Украине ради урегулирования придется отказаться от территорий, в связи с чем Владимир Зеленский называл его «слишком радикальным». В сентябрьском интервью The New Yorker украинский президент указал, что видит в словах Вэнса посыл о необходимости «принести жертву» и отметил, что потенциальная уступка территории со стороны Украины приведет к уступкам Вашингтона в других конфликтах.

Как пишут западные СМИ, команда победившего на выборах главы США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Сам республиканец, ранее заявлявший о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов, уже поговорил по телефону с Зеленским, причем к их беседе подключился миллиардер Илон Маск, игравший важную роль в предвыборной кампании Трампа.

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