Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Украину отдать территории России

Украине нужно отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт. Об этом заявил кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге перед избирателями в Мичигане, передает YouTube-канал NewsNation.

«Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение», — рассказал политик.

Вэнс также добавил, что Соединенным Штатам пора перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать переговорам России и Украины.

Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Он добавил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.