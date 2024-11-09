Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского. Какой прогноз он дал о завершении конфликта на Украине?

Маск спрогнозировал скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил портал Axios.

Собеседники издания отметили, что участие Маска в беседе может демонстрировать, какую важную политическую роль он будет играть при администрации Трампа в Белом доме. Во время звонка бизнесмен заверил Зеленского, что продолжит снабжать украинскую армию терминалами Starlink.

Частные беседы Трампа и его команды с Зеленским и его советниками за последние два месяца, в том числе в среду, были для украинцев несколько более обнадеживающими Axios

Источники издания указали на обеспокоенность Киева возможным прекращением американской военной поддержки во время новой каденции Трампа.

Ранее издание Politico сообщило, что американский журналист Такер Карлсон и основатель корпорации SpaceX Илон Маск могут получить должности в новой администрации Трампа.

Маск предрек скорое завершение конфликта на Украине

Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что республиканец Дональд Трамп выиграл выборы в США. Таким образом он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства. Бизнесмен подчеркнул, что бессмысленные жертвы скоро закончатся.

Время для подстрекателей-спекулянтов истекло Илон Маск американский бизнесмен

Ранее сообщалось, что Трамп в разговоре с руководителями стран-членов Евросоюза не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины.

Команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

Как сообщала газета The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта.

В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

Представитель команды республиканца отметил, что Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях будет лежать на Европе.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Украинский лидер также допускал прекращение американской военной помощи. Он указывал, что на этот случай у Украины есть «собственный внутренний план, как усилить себя».

