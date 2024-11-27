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15:14, 27 ноября 2024Мир

Польша предложила создать новую миссию патрулирования в Балтийском море

Politico: Туск предложил создать новую миссию патрулирования в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать новую миссию патрулирования «военно-морской полиции» для обеспечения безопасности Балтийского моря от российской угрозы. Об этом сообщает Politico.

По словам главы польского правительства, эта инициатива будет «совместным предприятием стран, действующих в Балтийском море, которые испытывают такое же чувство угрозы, исходящей от России». «Если Европа едина, то Россия — технологический, финансовый и экономический карлик по отношению к Европе. Но если Европа будет разделена, Россия будет высокого уровня для каждого подразделения в отдельности», — сказал он.

Премьер предложил запустить программу Navy Policing по образцу миссии Air Policing. «У нас есть опыт, который делает наши страны безопаснее. Я говорю об Air Policing — контроле нашего воздушного пространства», — объяснил он.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обрыв подводных кабелей на дне Балтийского моря произошел неслучайно. Он отметил, что таким же был и подрыв «Северных потоков».

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