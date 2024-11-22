Боррель назвал неслучайным обрыв кабелей в Балтийском море

Боррель: обрыв кабелей на дне Балтийского моря произошел неслучайно

Обрыв подводных кабелей на дне Балтийского моря произошел неслучайно. Такое мнение выразил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

«Это не было случайностью, как и подрыв "Северного потока". Нам нужно привыкнуть к тому факту, что такого рода критически важные инфраструктуры очень уязвимы», — отметил глава евродипломатии.

Ранее между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1. Немецкие СМИ обвинили в произошедшем гражданина России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подводные кабели на дне Балтийского моря могли оборваться из-за множества различных факторов, в том числе из-за износа оборудования.