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17:09, 20 ноября 2024Мир

В Германии обвинили россиянина в обрыве кабелей в Балтийском море

Bild: капитан судна, которое могло оборвать кабели в Балтийском море — россиянин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Капитан китайского судна, которое могло оборвать подводные кабели на дне Балтийского моря, является российским гражданином. Об этом сообщает Bild.

«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели», — пишет немецкое издание, отмечая, что на это указывает «странный маршрут судна».

«Капитан корабля — россиянин», — также утверждается в материале.

Ранее финская полиция начала уголовное расследование разрыва единственного телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1 в Балтийском море.

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