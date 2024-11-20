В Германии обвинили россиянина в обрыве кабелей в Балтийском море

Bild: капитан судна, которое могло оборвать кабели в Балтийском море — россиянин

Капитан китайского судна, которое могло оборвать подводные кабели на дне Балтийского моря, является российским гражданином. Об этом сообщает Bild.

«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели», — пишет немецкое издание, отмечая, что на это указывает «странный маршрут судна».

«Капитан корабля — россиянин», — также утверждается в материале.

Ранее финская полиция начала уголовное расследование разрыва единственного телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1 в Балтийском море.