Москва ответила на обвинения ЕС в повреждении кабелей в Балтийском море

Захарова: кабели в Балтийском море порвались из-за износа, тут нет «руки Москвы»

Подводные кабели на дне Балтийского моря порвались из-за износа, тут нет «руки Москвы». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Таких инцидентов буквально по несколько сотен случаев в год. Какие же причины, что вызывают подобные аварии? Это человеческий фактор при постановке судна на якорь, неправильное использование подводного трала и банальный износ оборудования. Ну можно во всем искать руку Москвы, но есть же и логика, факты и объективные данные», — отметила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что странам Европейского союза (ЕС) нужно вкладывать миллиарды «не в террористический киевский режим, а в свой научный технический прогресс», чтобы избежать подобных проблем. «И не надо будет во всем обвинять кого-то: то Россию, то Китай, то инопланетян», — заключила Захарова.

Ранее между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, связывающий страны. Немецкое издание Bild написало, что капитан китайского судна, которое могло оборвать подводные кабели на дне Балтийского моря, является гражданином России.