Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в Казахстане

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Путин также поблагодарил Токаева за продвижение русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения.

«И за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство в ходе предстоящего визита в страну. Главы государств планируют обсудить вопросы будущего развития отношений Москвы и Астаны. Кроме того, Путин и Токаев затронут тему союзничества стран в разных областях.