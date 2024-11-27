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00:27, 27 ноября 2024Россия

Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в Казахстане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Путин также поблагодарил Токаева за продвижение русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения.

«И за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», — подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство в ходе предстоящего визита в страну. Главы государств планируют обсудить вопросы будущего развития отношений Москвы и Астаны. Кроме того, Путин и Токаев затронут тему союзничества стран в разных областях.

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