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00:15, 27 ноября 2024Россия

Путин рассказал о партнерстве с Казахстаном

Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнером Казахстана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Об этом он написал в своей статье для газеты «Казахстанская правда», которая опубликована на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, сотрудничество двух государств носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться.

«Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Поездка российского лидера рассчитана на два дня, 27 и 28 ноября.

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