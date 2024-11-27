Economist: за весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь

В ходе российско-украинского конфликта Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь, еще 400 тысяч были ранены и по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях. Об этом со ссылкой на данные источников и собственные аналитические материалы сообщает издание The Economist.

«Чтобы количественно оценить потери Украины, мы начали сбор данных о боевых потерях из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных агентств, должностных лиц министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников», — объяснили методы подсчета обозреватели издания.

Данные свидетельствуют о том, что за весь период СВО минимальный подтвержденный уровень потерь со стороны Украины составляет 60 435 солдат. При этом уточняется, что с учетом всех пропавших без вести и женщин-военнослужащих эта цифра достигает отметки в 100 тысяч человек.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский признал, что официальные потери украинских войск в живой силе составили 31 тысячу человек, без учета пропавших без вести и тяжелораненых.

13 ноября депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отказ Зеленского заключить мирное соглашение из-за нежелания проводить выборы стоит Украине 1,5 тысячи человек каждый день. «День их кривляний — минус 1500 мужчин», — резюмировал нардеп.