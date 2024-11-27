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12:53, 27 ноября 2024Мир

В Совфеде предрекли ответ на разрешение Пентагона атаковать Россию ракетами ATACMS

Джабаров: ответ на разрешение Пентагона бить ATACMS по РФ будет не в пользу США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ответ России на официальное разрешение Пентагона наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары ракетами ATACMS по российским территориям будет не в пользу США, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«По сути, это прямое нападение на Россию. Все рассуждения Пентагона о защите интересов Украины не вписываются в то, что они творят. Ответ наш будет. Об этом уже министерство обороны говорило, что мы готовим ответ. Я думаю, что рано или поздно это будет осуществлено так, чтобы американцы тоже почувствовали, как это опасно — бить по чужим территориям», — отреагировал Джабаров.

По словам сенатора, выбирать объекты и время ответного хода будет российское верховное командование, прежде всего Верховный главнокомандующий России Владимир Путин.

Без ответа на подобные акции они не останутся. Я думаю, это будет не в пользу США

Владимир Джабаровпервый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее разрешение Вооруженным силам Украины на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS официально подтвердили в Пентагоне. Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер пояснил, что дальнобойное оружие в первую очередь будет использовано для целей в Курской области.

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