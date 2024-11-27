Риск скачка цен на технику из-за курса доллара оценили

Инвестсоветник Варфоломеев: бытовая техника может подорожать на 15 процентов

Ослабление рубля закономерно приведет к скачку цен на такие импортные товары, как электроника и бытовая техника. Об этом заявил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. Его процитировало «360».

Он напомнил, что стоимость импортных товаров напрямую связана с курсом российской валюты. Если он снизится на 10 процентов, то завозимая в страну электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15-процентным подорожанием. Кроме того, свою роль в данную динамику вносят и дорогие кредиты для предпринимателей.

С ним согласен инвестор Артем Назаров. Он уточнил, что рост курса доллара скажется в числе прочего и на ценах импортируемых автомобилей. Причем как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупредил о подорожании электроники и бытовой техники в России к Новому году. Это произойдет из-за резкого повышения ключевой ставки Банка России.

Тем временем из-за повышения «ключа» ряд российских брендов бытовой техники решили сократить выпуск продукции в 2025 году.