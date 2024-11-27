Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 27 ноября 2024Экономика

Риск скачка цен на технику из-за курса доллара оценили

Инвестсоветник Варфоломеев: бытовая техника может подорожать на 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Ослабление рубля закономерно приведет к скачку цен на такие импортные товары, как электроника и бытовая техника. Об этом заявил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. Его процитировало «360».

Он напомнил, что стоимость импортных товаров напрямую связана с курсом российской валюты. Если он снизится на 10 процентов, то завозимая в страну электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15-процентным подорожанием. Кроме того, свою роль в данную динамику вносят и дорогие кредиты для предпринимателей.

С ним согласен инвестор Артем Назаров. Он уточнил, что рост курса доллара скажется в числе прочего и на ценах импортируемых автомобилей. Причем как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупредил о подорожании электроники и бытовой техники в России к Новому году. Это произойдет из-за резкого повышения ключевой ставки Банка России.

Тем временем из-за повышения «ключа» ряд российских брендов бытовой техники решили сократить выпуск продукции в 2025 году.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром десятками БПЛА и ракетами

      Россиянка попалась полиции после удачного шопинга на маркетплейсе

      Смертельно больная женщина с ампутированной ногой решила выйти замуж

      Мошенники под видом сотрудников банка выманили у российской пенсионерки 22 миллиона рублей

      Курс доллара поднялся выше 108 рублей

      Экс-глава МИД Украины назвал самый опасный момент в конфликте с Россией

      В Банке России заявили об обходных схемах дружественных инвесторов

      Началось производство нового «Ведьмака»

      Популярная актриса снялась для журнала в пиджаке на голое тело

      Риск скачка цен на технику из-за курса доллара оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше