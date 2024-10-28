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18:35, 28 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о грядущем подорожании электроники и бытовой техники

Экономист Разуваев: электроника и бытовая техника в РФ подорожают к Новому году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Электроника и бытовая техника в России подорожают к Новому году. Такой прогноз дал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Его слова приводит «Абзац».

В качестве одной из главных причин подобной динамики аналитик назвал резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ). Так, по итогам октябрьского заседания совет директоров регулятора поднял планку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых.

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Этот фактор, уточнил эксперт, приведет к подорожанию всех видов электроники и бытовой техники в России. Речь идет в том числе о смартфонах, телевизорах, ноутбуках. На ситуацию также окажет влияние укрепление курса доллара. Согласно ожиданиям Разуваева, к концу 2024 года курс американской валюты будет находиться в районе 99-100 рублей. «Вся техника в цене поднимется», — резюмировал аналитик.

При этом смартфоны в России к настоящему времени уже подорожали в среднем на 12-15 процентов, сообщала ранее газета «Известия». По данным аналитиков компании «Марвел-Дистрибуция», средняя стоимость подобных аппаратов в стране по итогам первых девяти месяцев 2024 года увеличилась с 21,2 тысячи до 23,9 тысячи рублей. Аналитики объяснили рост цен на этот вид электроники высокой ключевой ставкой ЦБ, которая влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров.

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      Анатолий Акулов
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