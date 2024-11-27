Россиян предупредили о подорожании сигарет

Доцент Щербаченко: минимальная цена пачки сигарет дойдет до 135 рублей

В 2025 году в России минимальная цена пачки сигарет составит 135-140 рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, за последние четыре года минимальная ставка акциза на этот товар увеличилась со 108 до 129 рублей. В 2025 году грядет очередное подорожание.

Как полагает экономист, рост цен на сигареты часто оказывается одной из причин побуждающих человека отказаться от этой пагубной привычки. Чаще всего это касается молодежи и граждан с невысокими доходами.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года объем предложения продукции для курения составил 3,07 миллиарда условных упаковок. В годовом выражении рост составил 11,7 процента. Экспорт увеличился больше чем на 20 процентов. На табачном рынке предложение выросло на 3,5-4 процента.

В свою очередь, в Минздраве задумались о продаже сигарет всем гражданам, которые родились после 31 декабря 2009 года.