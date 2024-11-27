Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:27, 27 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании сигарет

Доцент Щербаченко: минимальная цена пачки сигарет дойдет до 135 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В 2025 году в России минимальная цена пачки сигарет составит 135-140 рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, за последние четыре года минимальная ставка акциза на этот товар увеличилась со 108 до 129 рублей. В 2025 году грядет очередное подорожание.

Как полагает экономист, рост цен на сигареты часто оказывается одной из причин побуждающих человека отказаться от этой пагубной привычки. Чаще всего это касается молодежи и граждан с невысокими доходами.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года объем предложения продукции для курения составил 3,07 миллиарда условных упаковок. В годовом выражении рост составил 11,7 процента. Экспорт увеличился больше чем на 20 процентов. На табачном рынке предложение выросло на 3,5-4 процента.

В свою очередь, в Минздраве задумались о продаже сигарет всем гражданам, которые родились после 31 декабря 2009 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о переданных Украине для ударов по Курской области ATACMS

      В ЛНР сообщили о переброске «Азова» под Сватово

      Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

      Нетаньяху назвал причины перемирия с Ливаном

      Советника Трампа отстранили от участия во встречах переходной команды

      В Киеве поврежден объект инфраструктуры

      В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

      Появились кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

      Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

      Торговля России с одной европейской страной упала на треть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше