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12:28, 26 ноября 2024Экономика

В России выросли спрос на табак и его предложение

ЦРПТ: объем предложения продукции для курения вырос почти на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Afif Ramdhasuma / Unsplash

В III квартале 2024 года объем предложения продукции для курения достиг 3,07 миллиарда условных упаковок, увеличившись таким образом году к году на 11,7 процента. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»)

Отмечается, что подобная динамика была достигнута за счет роста производства на 11,4 процента. Экспорт вырос на 20,4 процента. На табачном рынке предложение выросло год к году на 3,5-4 процента.

Кроме того, зафиксировано повышение внутреннего спроса на все ключевые продукты табачной промышленности в III квартале 2024 года. Этому не помешало даже увеличение цен. Средняя стоимость сигарет выросла на 8,3 процента. Нагреваемый табак подорожал на 6,3 процента, а трубочный — почти на 15 процентов.

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Комментируя эту ситуацию главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев усомнился в том, что колебания цен могут серьезно повлиять на потребление табачной продукции. В те моменты когда она резко дорожает, потребители зачастую просто переключаются на ее нелегальные аналоги.

В начале апреля 2024 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России увеличиваются продажи нелегальной табачной продукции. С 2021 по 2023 годы ее доля на рынке повысилась с 11 процентов до 13 с лишним процентов. Как следствие, выросла недополученная бюджетом сумма.

До этого опрос показал, что 61 процент россиян будут готовы покупать нелегальную табачную продукцию, если она подорожает еще на 10 процентов.

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