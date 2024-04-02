В России выросли продажи нелегальной табачной продукции

Глава Минфина Силуанов заявил о росте доли нелегальной табачной продукции в РФ

В последние годы в России растут продажи нелегальной табачной продукции. С 2021 года по 2023-й ее доля на рынке поднялась с 11 процентов до более чем 13 процентов. Об этом на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, такая ситуация привела к росту недополученных бюджетом средств. Усиление борьбы с нелегальной продукцией и контроля за табачным рынком могло бы принести дополнительно 150 миллиардов рублей, то есть существенный объем.

Министр выразил надежду, что новые полномочия, полученные Росалкогольтабакконтролем, позволят ведомству навести порядок на рынке. При этом он напомнил, что объем табачного рынка выше, чем рынка алкоголя. Соответственно, с точки зрения поступлений в бюджет он является более важным, и там есть над чем работать.

С 1 марта Росалкогольтабакконтроль получил право следить за ситуацией на всех предприятиях, производящих табачную продукцию. Ведомство сможет оперативно выявлять и пресекать незаконное производство, а также контролировать предприятие на предмет соблюдения лицензионных и обязательных требований на всех этапах — от закупки сырья до поставок.

Ранее исследование холдинга «Ромир» показало, что россияне лояльно относятся к нелегальной продукции, а выбирать ее заставляет инфляция. На тот момент 61 процент опрошенных сказали, что выберут контрафакт, если цены на легальные сигареты вырастут еще на 10 процентов.