Россиян предупредили о подстерегающих в бассейне болезнях

Катанахова: в бассейне можно заразиться острицами и менингитом

При купании в бассейне есть опасность заразиться некоторыми видами инфекций, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова. О подстерегающих в искусственном водоеме болезнях она предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, при купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом.

Регулярное воздействие на организм хлора, который добавляют в воду в бассейне для дезинфекции, может ослабить иммунитет и повысить риск развития различных заболеваний, добавила она. При этом хлор уничтожает далеко не все патогенные микроорганизмы: например, яйца паразитов, таких как острицы, могут выжить в хлорированной воде, и при попадании в желудочно-кишечный тракт этот паразит способен вызвать энтеробиоз, объяснила Катанахова.

Эксперт добавила, что в теплой пресной воде можно заразиться амебным менингитом — амеба способна проникнуть в тело через нос. Симптомы этой болезни очень схожи с более распространенным менингитом, а эффективного лечения нее не существует, предупредила она. Амебный менингит угрожает жизни и взрослых, и детей.

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