Россиян предупредили о рисках пропуска Росреестром опасных сделок с жильем

Юрист Рамзенкова: Росреестр не проверяет психическое здоровье продавца жилья

При сделках с жильем Росреестр не проверяет психическое здоровье продавца, живы ли вообще все стороны договора и не было ли нарушено право преимущественной покупки объекта другим собственником. О рисках пропуска специалистами опасных сделок предупредили опрошенные РИА Новости юристы.

«Росреестр проверяет подчистки и приписки на документах, а также уплату госпошлины. Кроме того, проверяются права продавца на недвижимость и на распоряжение ею и отметка в ЕГРН о невозможности регистрации сделки без личного участия собственника», — рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Чтобы избежать аннулирования сделки и негативных последствий, юристы посоветовали тщательно проверять перед покупкой жилья все документы — продавца и объекта недвижимости, а также доверенность, согласие второго супруга, наличие материнского капитала.

Для подстраховки стоит проверить владельца квартиры на банкротство, наличие текущих судов и исполнительных производств. Не лишним будет запросить у продавца справку о психическом здоровье на момент сделки — при этом справка о том, что он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не подойдет. Также понадобятся сведения о наличии или отсутствии супруга и об отсутствии споров по разделу имущества.

Ранее россиянам назвали условия, при которых собственник имеет право не присутствовать лично на сделках с его жильем. Уважительными причинами считаются болезнь или срочный отъезд. Однако в таких случаях владельцу придется оформить доверенность на близкого человека.