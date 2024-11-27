Россиянам назвали дневную норму шоколада

Врач Островская рекомендовала съедать в день не больше 20-30 граммов шоколада

Польза шоколада обоснована наличием в составе какао-бобов, рассказала эндокринолог Елена Островская. Дневную норму этого продукта она назвала в беседе с «Известиями».

В шоколаде, по ее словам, много полифенолов — антиоксидантов, которые уменьшают выраженность окислительного стресса, а также практически все витамины группы B. Особенно много в шоколаде витаминов В2, B1 и B6, которые важны для здоровья центральной нервной системы.

Однако при этом, обратила внимание Островская, в этом продукте очень много углеводов (чаще всего сахара, до 50 граммов на 100 граммов продукта) и жиров (30-35 граммов на сто граммов). По этой причине доктор не рекомендовала съедать в день больше 20-30 граммов шоколада.

Врач добавила, что в состав какао-бобов входят такие полезные микроэлементы, как марганец, медь, железо, калий и селен, аминокислоты триптофан (участвует в синтезе серотонина и улучшает настроение) и треонин (улучшает когнитивные способности и помогает справляться со стрессом). «В какао-бобах есть пребиотические волокна и клетчатка, которые необходимы для питания полезной микробиоты кишечника», — уточнила Островская.

Она посоветовала ограничить количество шоколада, в котором есть сахар, людям с сахарным диабетом и ожирением. Отказаться от шоколада придется в случае аллергии на какао-бобы, а также фрукты и ягоды, специи и орехи в его составе, указала Островская. Кроме того, она призвала употреблять меньше шоколада при обострении любых заболеваний ЖКТ, а также во время беременности, особенно во втором триместре, когда возрастает риск инсулинорезистентности и развития гестационного сахарного диабета.

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