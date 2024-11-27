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14:10, 27 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин в маске украл четыре дилдо из секс-шопа и попался

На Кубани задержан мужчина, укравший 4 дилдо из секс-шопа на 17 тысяч рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержан мужчина, который украл четыре дилдо из секс-шопа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина в маске зашел в магазин для взрослых, назвал себя маньяком, и потребовал выдать все резиновые фаллоимитаторы, которые были в наличии. Он забрал четыре дилдо и скрылся.

Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Спустя время полиция на Кубани задержала злоумышленника. Отмечается, что он был в трезвом состоянии, однако объяснить свой поступок не смог.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 48-летний мужчина обокрал секс-шоп на 500 тысяч рублей, а через шесть часов пришел в полицию с повинной.

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