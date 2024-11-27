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15:40, 27 ноября 2024Россия

Россиянка попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта со школьником

В Оренбургской области завхоз сломала позвоночник после конфликта с учеником
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Оренбургской области 67-летняя завхоз школы попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта с учеником. Об этом пишет Orenday.

По данным издания, между учеником и завхозом произошел конфликт. Школьник якобы толкнул россиянку, из-за чего та не удержалась на ногах, упала и сильно ударилась головой и спиной. От вызова скорой помощи женщина отказалась, но на следующий день сама обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника.

«Выясняются все обстоятельства инцидента. На данный момент тяжесть ущерба здоровью сотрудницы школы не определена, заключение будет подготовлено бюро судебно-медицинской экспертизы», — прокомментировали ситуацию в администрации Оренбургского района.

По факту произошедшего проверку проводит также Государственная инспекция труда.

Ранее на Алтае увлекающийся фашизмом школьник сломал спину однокласснику. Он кинул сверстника на парту и прыгнул на него сверху.

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