Россиянка попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта со школьником

В Оренбургской области завхоз сломала позвоночник после конфликта с учеником

В Оренбургской области 67-летняя завхоз школы попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта с учеником. Об этом пишет Orenday.

По данным издания, между учеником и завхозом произошел конфликт. Школьник якобы толкнул россиянку, из-за чего та не удержалась на ногах, упала и сильно ударилась головой и спиной. От вызова скорой помощи женщина отказалась, но на следующий день сама обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника.

«Выясняются все обстоятельства инцидента. На данный момент тяжесть ущерба здоровью сотрудницы школы не определена, заключение будет подготовлено бюро судебно-медицинской экспертизы», — прокомментировали ситуацию в администрации Оренбургского района.

По факту произошедшего проверку проводит также Государственная инспекция труда.

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