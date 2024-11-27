Российский полицейский поспорил с родственником из-за девушки и выстрелил в него

Силовик из КБР поспорил с родственником из-за девушки и выстрелил ему в сердце

Полицейский из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) поспорил с родственником из-за девушки во время праздника и выстрелил в него из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, компания отмечала день рождения в Нальчике. Среди гостей силовик заметил девушку, которая показалась ему знакомой. Вскоре полицейский вспомнил, что видел новую знакомую в сауне, где та оказывала секс-услуги, но никто не стал его слушать.

Тогда мужчина дошел до дома, взял служебный пистолет и вернулся на праздник. Он обвинил родственника в том, что тот не поддержал его, и выстрелил ему в сердце. Потерпевший не выжил.

На суде силовик пытался доказать, что выстрелил в родственника случайно. Его приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Кирове подростку выстрелили в лицо из ракетницы.