Посол Липаев: навязанная извне русофобия в Румынии не дает глубоких корней

Посол России в Румынии Владимир Липаев оценил уровень русофобии в стране и подчеркнул, что, несмотря на то, что в значительной степени ее навязывают извне, она не дает глубоких корней. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Несмотря на антироссийскую пропаганду, румынских граждан по-прежнему тянет к российской культуре, мы это видим: в театрах ставятся российские балеты, зрители охотно идут на "Раймонду" и на "Щелкунчика"», — заявил дипломат.

По его словам, на книжных полках румынских магазинах можно найти Достоевского, Толстого и других писателей, а кинопоказы в посольстве посещают все большее число зрителей, в связи с чем можно сделать вывод, что русофобия в республике не пустила корни глубоко. Говоря о прогнозах, которые периодически проводятся в стране, Липаев отметил, что примерно две трети граждан страны выражают желание поддерживать с Россией хорошие отношения.

Ранее стало известно, что победа в первом туре президентских выборов в Румынии обвиняемого в «пророссийских взглядах» правого политика Кэлина Джорджеску испугала Европейский союз.