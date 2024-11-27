Российского учителя физкультуры из интерната заподозрили в развращении ученика

В Петербурге задержали учителя по делу о развращении ученика школы-интерната

Сотрудники силовых структур задержали учителя физкультуры из школы-интерната в Санкт-Петербурге по подозрению в развращении ученика. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в полицию обратился директор учебного заведения. Он заявил, что один из преподавателей совершил развратные действия в отношении 13-летнего ученика в июле текущего года.

Ранее стало известно, что житель Нижегородской области надругался над семилетней дочерью, пока его жена находилась в больнице и рожала четвертого ребенка.