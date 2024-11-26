Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

Нижегородец надругался над дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка

Житель Нижегородской области надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, 29-летняя жительница поселка Красные Баки обратилась в полицию 21 ноября. Она сообщила, что накануне ее муж остался дома с тремя несовершеннолетними детьми, пока она была в роддоме. После употребления спиртных напитков мужчина предварительно совершил действия сексуального характера в отношении их малолетней дочери.

Злоумышленника задержали по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Во время допроса он дал признательные показания.

Ранее иностранец надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области.