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16:57, 26 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

Нижегородец надругался над дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Нижегородской области надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, 29-летняя жительница поселка Красные Баки обратилась в полицию 21 ноября. Она сообщила, что накануне ее муж остался дома с тремя несовершеннолетними детьми, пока она была в роддоме. После употребления спиртных напитков мужчина предварительно совершил действия сексуального характера в отношении их малолетней дочери.

Злоумышленника задержали по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Во время допроса он дал признательные показания.

Ранее иностранец надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области.

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