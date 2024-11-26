Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

Житель Нижегородской области надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным портала, 29-летняя жительница поселка Красные Баки обратилась в полицию 21 ноября. Она сообщила, что накануне ее муж остался дома с тремя несовершеннолетними детьми, пока она была в роддоме. После употребления спиртных напитков мужчина предварительно совершил действия сексуального характера в отношении их малолетней дочери.
Злоумышленника задержали по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Во время допроса он дал признательные показания.
Ранее иностранец надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области.