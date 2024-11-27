Слюсарь: средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. «Ночью средствами ПВО в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено десять бсепилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул он.

19 ноября также сообщалось, что средства ПВО уничтожили более десяти дронов в небе над российским регионом. Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.