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06:24, 27 ноября 2024Россия

Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

Слюсарь: средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников за ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. «Ночью средствами ПВО в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено десять бсепилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул он.

19 ноября также сообщалось, что средства ПВО уничтожили более десяти дронов в небе над российским регионом. Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

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