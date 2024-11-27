Экс-солистка культовой группы узнала о своей кончине из СМИ

Экс-солистка «Комбинации» Иванова заявила, что узнала о своей кончине из СМИ

Экс-солистка легендарной группы «Комбинация» Татьяна Иванова рассказала, как однажды увидела по телевизору сюжет о собственной кончине. Страшным случаем она поделилась в YouTube-шоу «За кадром».

По словам артистки, первым делом она позвонила матери, чтобы объяснить, что с ней все в порядке. Затем Иванова позвонила на телеканал, который пустил сюжет в эфир.

«Вы дебилы такие вещи снимать? Вы хотя бы герою, о котором вы это говорите, для начала позвоните и скажите. Пойдет сюжет с таким вот информационным наполнением», — вспомнила Татьяна.

Ранее стало известно, что сериал о группе «Комбинация», вышедший осенью 2024 года, поставил рекорд. В нем снялся скандальный актер Никита Кологривый.