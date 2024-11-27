Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 27 ноября 2024Мир

Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

Советник Уолтц: Трамп сосредоточен на поиске решения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что следует завершить конфликт между Россией и Украиной. Его слова приводит телеканал CNBC.

Уолтц заявил о сосредоточенности Трампа на конфликте на Украине и подчеркнул, что он занимается поиском решения этого кризиса. Чиновник также указал на масштаб боевых действий, сравнив их с Первой мировой войной.

Материалы по теме:
Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Вот и поговорили.Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
17 июня 2021
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января 2022

«Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал советник.

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации летом 2024 года. Он заявлял о своей способности предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского лидера Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России назвал условия для разрешения конфликта на Украине

      Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

      Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

      Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

      Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

      Водитель проехал 30 километров с телом на крыше и не заметил этого

      Разработан метод поиска инопланетных океанов

      Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

      Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

      Лавров назвал циничной попытку Запада нажиться на бедах самых уязвимых стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше