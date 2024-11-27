Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

Советник Уолтц: Трамп сосредоточен на поиске решения конфликта на Украине

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что следует завершить конфликт между Россией и Украиной. Его слова приводит телеканал CNBC.

Уолтц заявил о сосредоточенности Трампа на конфликте на Украине и подчеркнул, что он занимается поиском решения этого кризиса. Чиновник также указал на масштаб боевых действий, сравнив их с Первой мировой войной.

«Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал советник.

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации летом 2024 года. Он заявлял о своей способности предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского лидера Джо Байдена.