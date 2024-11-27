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15:17, 27 ноября 2024Россия

Совфед одобрил закон о новых штрафах для владельцев домашних животных

СФ одобрил закон о штрафах до 30 тысяч рублей для владельцев домашних животных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Julius Kissinger / Unsplash

Совет Федерации одобрил закон, который вводит новые штрафы в размере до 30 тысяч рублей для владельцев домашних животных, в случае если они нарушают требования к их содержанию. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он предполагает предупреждение или введение штрафов в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, от 15 до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

Требования к содержанию домашних питомцев прописаны в законе об ответственном обращении с животными. В их число входят надлежащий уход за питомцами, их выгул при условии обеспечения безопасности для окружающих, уборка за собаками и другие правила.

Законопроект о новых штрафах для владельцев собак внесли в Госдуму еще в 2021 году. Депутаты изначально предлагали создать под закон отдельную статью в КоАП, однако впоследствии от этой идеи отказались. В первом чтении парламентарии приняли законопроект в сентябре 2024 года, третье, финальное чтение документ прошел 26 ноября.

В России в 2023 году запретили самовыгул домашних животных. В законе, который подписал президент Владимир Путин, говорится, что запрет на самовыгул питомцев распространяется на все места, кроме тех, которые разрешены местными властями. Документ также дает регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу.

ЖЗЛ
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