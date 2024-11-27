Стало известно о смене руководства в подведомственном Минобороны центре

Депутат Иванов: замминистра Цивилева сообщила о смене руководства в центре МО

Замминистра обороны Анна Цивилева сообщила о смене руководства в 111 Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подведомственном Минобороны. Об этом стало известно из публикации депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

По словам Иванова, Цивилева объявила об этом во время встречи с депутатами, в ходе которой обсуждался вопрос опознания тел российских военных из зоны спецоперации. Парламентарий сообщил, что тела бойцов могут месяцами находиться в этом центре, в то время как родные военных верят, что те еще живы.

«Факт неэффективной работы центра экспертиз по сути признан. Поэтому проведена замена его руководства», — сообщил Иванов.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Командование группировкой войск «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик получил назначение в группировке «Юг».