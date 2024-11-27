Стилист Бузовой оценил новый образ Волочковой фразой «хороший парик»

Стилист Ольги Бузовой оценил образ Анастасии Волочковой на премии Music Box

Стилист экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Никита Карстен оценил преображение балерины Анастасии Волочковой. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Модный эксперт обратил внимание на новый образ 48-летней артистки. Она появилась на премии Music Box в черном платье и с длинными прямыми волосами. Стилист похвалил Волочкову за правильный выбор прически следующей фразой: «Посмотрите, как освежил хороший парик Анастасию Волочкову!»

Кроме того, Карстен проанализировал образы певицы Анны Семенович и телеведущей Леры Кудрявцевой. По его мнению, наряды совершенно не идут знаменитостям.

В августе Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах в разговоре об обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной.