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18:44, 27 ноября 2024Ценности

Стилист Бузовой оценил новый образ Волочковой фразой «хороший парик»

Стилист Ольги Бузовой оценил образ Анастасии Волочковой на премии Music Box
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volochkova_art

Стилист экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Никита Карстен оценил преображение балерины Анастасии Волочковой. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Модный эксперт обратил внимание на новый образ 48-летней артистки. Она появилась на премии Music Box в черном платье и с длинными прямыми волосами. Стилист похвалил Волочкову за правильный выбор прически следующей фразой: «Посмотрите, как освежил хороший парик Анастасию Волочкову!»

Кроме того, Карстен проанализировал образы певицы Анны Семенович и телеведущей Леры Кудрявцевой. По его мнению, наряды совершенно не идут знаменитостям.

В августе Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах в разговоре об обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной.

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