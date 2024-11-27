Судно с туристами на борту затонуло в Мурманской области и попало на видео

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном на борту затонуло у Териберки в Мурманской области и попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.
По данным источника, путешественники отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, несмотря на ограничения маломерных судов по выходу в акваторию.
В какой-то момент корабль с пассажирами опрокинулся. На кадрах видно, как из воды торчит часть судна.
Отмечается, что всех людей спасли и подняли на борт находившиеся рядом лодки.
Ранее туристическая яхта, на борту которой были десятки человек, затонула у берегов города Марса-эль-Алам в Египте. Утром 25 ноября катер Sea Store подал сигнал бедствия в Красном море. К месту происшествия направилось несколько спасательных лодок.